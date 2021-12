Covid, Oms dice no a plasma guariti: “Cura costosa e inutile” (Di martedì 7 dicembre 2021) Netto no dell’Oms al plasma dei guariti da Covid. L’Organizzazione mondiale della sanità esprime “una forte raccomandazione contro l’uso del plasma convalescente in pazienti con malattia grave e una raccomandazione contro il suo impiego in pazienti con malattia grave e critica, tranne che nell’ambito di un trial randomizzato controllato”. L’indicazione, pubblicata su ‘The Bmj’, arriva dal gruppo di esperti internazionali incaricato di stilare le linee guida dell’agenzia ginevrina. “Nonostante le promesse iniziali – osservano – le evidenze attuali mostrano che il plasma convalescente non produce alcun miglioramento della sopravvivenza” dei malati Covid, “né di altri parametri importanti”. In particolare, “non riduce la necessità di ventilazione meccanica”. A fronte di ciò, questo ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Netto no dell’Oms aldeida. L’Organizzazione mondiale della sanità esprime “una forte raccomandazione contro l’uso delconvalescente in pazienti con malattia grave e una raccomandazione contro il suo impiego in pazienti con malattia grave e critica, tranne che nell’ambito di un trial randomizzato controllato”. L’indicazione, pubblicata su ‘The Bmj’, arriva dal gruppo di esperti internazionali incaricato di stilare le linee guida dell’agenzia ginevrina. “Nonostante le promesse iniziali – osservano – le evidenze attuali mostrano che ilconvalescente non produce alcun miglioramento della sopravvivenza” dei malati, “né di altri parametri importanti”. In particolare, “non riduce la necessità di ventilazione meccanica”. A fronte di ciò, questo ...

