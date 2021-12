«Con che coscienza guarderai in faccia i tuoi figli?», il post di Peng Shaui tra amore e molestie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un post rimasto vivo, in rete, una mezzora appena. Il tempo di scatenare una guerra diplomatica alla Cina. La denuncia di violenza sessuale della ex tennista Peng Shaui che accusava l’ex vicepremier Zhang Gaoli. Il Corriere della Sera ne pubblica la versione integrale tradotta. Nella quale ci sono alcuni passaggi in cui la ex numero del mondo del doppio ricorda anche la storia d’amore con l’importante uomo di governo, poi sfociata anni dopo nelle accuse di aggressioni sessuale. Dopo queste accuse, Peng Shaui è scomparsa. È apparsa solo in un video molto ambiguo. La Wta – associazione tennistica professionistica femminile – ha annunciato che non organizzerà alcun torneo in Cina finché la vicenda non sarà chiarita e Penh Shaui non tornerà in libertà. “Dopo aver giocato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unrimasto vivo, in rete, una mezzora appena. Il tempo di scatenare una guerra diplomatica alla Cina. La denuncia di violenza sessuale della ex tennistache accusava l’ex vicepremier Zhang Gaoli. Il Corriere della Sera ne pubblica la versione integrale tradotta. Nella quale ci sono alcuni passaggi in cui la ex numero del mondo del doppio ricorda anche la storia d’con l’importante uomo di governo, poi sfociata anni dopo nelle accuse di aggressioni sessuale. Dopo queste accuse,è scomparsa. È apparsa solo in un video molto ambiguo. La Wta – associazione tennistica professionistica femminile – ha annunciato che non organizzerà alcun torneo in Cina finché la vicenda non sarà chiarita e Penhnon tornerà in libertà. “Dopo aver giocato ...

