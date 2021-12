Combinata nordica, Otepaa 2021: Sieff a caccia del secondo podio, presenti tre azzurre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Annika Sieff ha voglia di affermarsi durante la Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile, con l’occasione Otepaa 2021 alle porte. L’azzurra performerà in territorio estone per brillare durante la terza tappa del circuito di riferimento; due gare in programma; prima Gundersen 5 km femminile dalle ore 11.00 e 16.00 di venerdì 10 dicembre e la seconda Gundersen 5 km femminile alle ore 12.30 e 16.30 di domenica 11 dicembre. Oltre la già menzionata Sieff, tra le migliori speranze del movimento italiano per quanto concerne questa disciplina, bis di azzurre in Estonia. Il coordinatore Sandro Sambugaro ha difatti convocato Veronica Gianmoena e Daniela Dejori per l’occasione, pronte per sorprendere. Nel dettaglio, però, proprio Sieff tenterà di ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Annikaha voglia di affermarsi durante la Coppa del Mondo difemminile, con l’occasionealle porte. L’azzurra performerà in territorio estone per brillare durante la terza tappa del circuito di riferimento; due gare in programma; prima Gundersen 5 km femminile dalle ore 11.00 e 16.00 di venerdì 10 dicembre e la seconda Gundersen 5 km femminile alle ore 12.30 e 16.30 di domenica 11 dicembre. Oltre la già menzionata, tra le migliori speranze del movimento italiano per quanto concerne questa disciplina, bis diin Estonia. Il coordinatore Sandro Sambugaro ha difatti convocato Veronica Gianmoena e Daniela Dejori per l’occasione, pronte per sorprendere. Nel dettaglio, però, propriotenterà di ...

