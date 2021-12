Chi è Aldo Montano? Età, vita privata, carriera e Instagram (Di lunedì 6 dicembre 2021) È uno degli atleti italiani più amati e apprezzati di sempre, Aldo Montano, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Ecco di seguito news e curiosità che lo riguardano: l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirlo su Instagram. Chi è Aldo Montano Nome e Cognome: Aldo MontanoData di nascita: 18 novembre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 6 dicembre 2021) È uno degli atleti italiani più amati e apprezzati di sempre,, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Ecco di seguito news e curiosità che lo riguardano: l’età, la, lae dove seguirlo su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 18 novembre L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Corriere : Ibra si confessa: «Sì, ho paura di smettere: non so cosa mi aspetta. Scudetto? Si decid... - alnomepensodopo : @danitrash77 Per te chi vincerà questa edizione? (Se fosse finito a dicembre avrebbe vinto Aldo secondo me ??) - c53anna : RT @heythreshold: lulù: 'sò sempre gli stessi i preferiti alla fine, è inutile!' miriana: 'su quæsto ti doh perfettæmente rægione' ma qua… - heythreshold : lulù: 'sò sempre gli stessi i preferiti alla fine, è inutile!' miriana: 'su quæsto ti doh perfettæmente rægione'… - dino_aldo : RT @mgmaglie: Hanno #salvato il #Natale di chi? E poi quella che 'guarda come ti sei ridotta' sarei io, come mi ha urlato domenica sera a #… -