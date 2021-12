Cacciari: 'Bene i No vax fuori dalla tv. Io sono No green pass' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa notizia ci fa molto piacere. Ieri era arrivato il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa notizia ci fa molto piacere. Ieri era arrivato il 'no' del direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ad ospitare i no vax, è arrivato anche il veto della neo direttrice del Tg1, Monica Maggioni, ...

E' tornato l'analfabetismo militante ... suscitando l'ammirazione di D'Alema e di Cacciari ( pensate quanto mi costa solidarizzare con lui ... riformista, politicamente corretto, che dispone dei misuratori morali che distinguono il Bene dal ...

