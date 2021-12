Benvenuti a Salerno, ammirate le Luci ed i rifiuti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Capita anche questo, o meglio capita ancora anche questo. Ti ritrovi a passeggiare in via Dei?Mercanti, uno delle strade principali del centro storico di?Salerno e in un vicoletto adiacente, vicolo San Bonosio, proprio all’ingresso di questo, in bella mostra ti ritrovi ad “ammirare” cartoni, e bustoni neri ripieni di rifiuti. Ore 18 di domenica 5 dicembre. La città è piena di persone venute a vedere le Luci d’Artista che finalmente dopo un mese di ritardo si sono accese. Ma nonostante l’afflusso di persone, i residenti e non solo loro di Salerno, non hanno voluto rinunciare a mostrare i loro rifiuti e così anche ieri in bella mostra, sono stati posizionati in mezzo alla stradina buste e carte di ogni genere. Un’immagine davvero brutta ma che non è la sola. I rifiuti continuano ad ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Capita anche questo, o meglio capita ancora anche questo. Ti ritrovi a passeggiare in via Dei?Mercanti, uno delle strade principali del centro storico di?e in un vicoletto adiacente, vicolo San Bonosio, proprio all’ingresso di questo, in bella mostra ti ritrovi ad “ammirare” cartoni, e bustoni neri ripieni di. Ore 18 di domenica 5 dicembre. La città è piena di persone venute a vedere led’Artista che finalmente dopo un mese di ritardo si sono accese. Ma nonostante l’afflusso di persone, i residenti e non solo loro di, non hanno voluto rinunciare a mostrare i loroe così anche ieri in bella mostra, sono stati posizionati in mezzo alla stradina buste e carte di ogni genere. Un’immagine davvero brutta ma che non è la sola. Icontinuano ad ...

