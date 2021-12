Azione: Calenda, 'io penso a maggioranza Ursula, M5S inaffidabili' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Io penso a una maggioranza Ursula e l'alleanza va fondata su un programma autenticamente europeista, i 5 stelle sono del tutto inaffidabili. Io sono disponibile a fare un'alleanza piu' larga possibile ma no al M5s". Così Carlo Calenda alla presentAzione del libro di Marco Bentivogli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Ioa unae l'alleanza va fondata su un programma autenticamente europeista, i 5 stelle sono del tutto. Io sono disponibile a fare un'alleanza piu' larga possibile ma no al M5s". Così Carloalla presentdel libro di Marco Bentivogli.

