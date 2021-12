Violenza sessuale, due ragazze aggredite in stazione e sul treno a Varese: arrestati due uomini (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono stati arrestati due uomini per le violenze sessuali che sono avvenute venerdì sera sulla tratta del treno Milano-Varese. La prima aggressione è avvenuta su un convoglio e la seconda, un tentativo di stupro fortunatamente scampato, nella stazione di Venegono Inferiore. Le due vittime sono due giovani di 22 anni, che hanno fornito dettagli utili a identificare i due uomini fermati, un italiano e l’altro di origine straniera tra i 25 e i 30 anni. arrestati due uomini per le violenze sessuali sul treno Milano-Varese e in stazione Due diverse aggressioni sessuali nella stessa sera, avvenute a poca distanza l’una dall’altra presumibilmente da due uomini rintracciati in serata in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono statidueper le violenze sessuali che sono avvenute venerdì sera sulla tratta delMilano-. La prima aggressione è avvenuta su un convoglio e la seconda, un tentativo di stupro fortunatamente scampato, nelladi Venegono Inferiore. Le due vittime sono due giovani di 22 anni, che hanno fornito dettagli utili a identificare i duefermati, un italiano e l’altro di origine straniera tra i 25 e i 30 anni.dueper le violenze sessuali sulMilano-e inDue diverse aggressioni sessuali nella stessa sera, avvenute a poca distanza l’una dall’altra presumibilmente da duerintracciati in serata in ...

Agenzia_Ansa : Fermati due uomini peer violenza sessuale nel Varesotto. Sono accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due… - fattoquotidiano : Violenza sessuale, caccia alla coppia di uomini che sul treno Milano-Varese e poi in stazione ha aggredito due 20en… - SkyTG24 : Violenze sessuali sul treno e in stazione nel Varesotto: aperte le indagini - infoitinterno : Fermate due persone per la doppia violenza sessuale sul treno - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Fermati due uomini peer violenza sessuale nel Varesotto. Sono accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due venti… -