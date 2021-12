Vicenza, sbaglia il bonifico della multa che aveva preso a Palermo e paga un centesimo in meno: i vigili gli chiedono l'integrazione (Di domenica 5 dicembre 2021) Un pensionato vicentino di 70 anni, Renato Capparotto , a luglio, è stato multato dalla polizia locale di Palermo mentre si trovava in vacanza in Sicilia per la violazione dello spazio Ztl cittadino. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) Un pensionato vicentino di 70 anni, Renato Capparotto , a luglio, è statoto dalla polizia locale dimentre si trovava in vacanza in Sicilia per la violazione dello spazio Ztl cittadino. ...

