Venezia vs Verona finisce 3-4 Numeri e statistiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) Per la prima volta nella sua storia in Serie A ilvince un match dopo essere andato in svantaggio di tre gol. L’ultimo club in generale a riuscirci nel torneo era stato il Milan contro il Lecce nell’ottobre 2011. A partire dall’ottobre 2021 Giovanni Simeone è il giocatore che ha segnato di più nei maggiori 5 campionati europei: 10 reti, superati Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic (entrambi 9). Giovanni Simeone è solo il 3° giocatore straniero ad aver segnato almeno 11 reti in una singola stagione di Serie A con la maglia del, dopo Adrian Mutu (12 nel 2001/02) e Emanuele Del Vecchio (13 nel 1957/58). Prima di Giovanni Simeone, l’ultimo giocatore delad aver segnato almeno 10 gol in una singola stagione di Serie A era stato Luca Toni nel 2014/15 (22 in quel caso). Giovanni Simeone è solamente il 2° giocatore ...

12': Venezia 1-0 Verona 19': Venezia 2-0 Verona 28': Venezia 3-0 Verona 52': Venezia 3-1 Verona 65': Venezia 3-2 Verona Venezia 3-3 Verona

Commenta per primo3 - 4 Romero 5 : per poco non prende il rigore del 2 - 3. Non può nulla sui 4 gol avversari. Mazzocchi 6,5 : corre, pressa e lotta. La sua uscita dal campo é dannosa (dal 21'st Ebuhei ...Non si affrontavano in Serie A dal 9 settembre 2001, il ritorno è con i fuochi d'artificio: il derby veneto trafinisce 3 - 4 con una rimonta incredibile dell'Hellas nel secondo tempo. All'intervallo la squadra di Zanetti chiude sul 3 - 0 ma nella ripresa, soprattutto grazie alla doppietta di ...VENEZIA (ITALPRESS) – Un Verona corsaro vince al “Penzo”, in rimonta, il derby con il Venezia: 3-4 il risultato finale. Partita ...A vent'anni dall'ultimo derby veneto la doppietta di Simeone completa una rimonta incredibile. Due gol anche per Raspadori nel 2-2 contro Thiago Motta ...