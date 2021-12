Usa, il diritto all’aborto è appeso a un filo: la legge del Mississippi dimezza il tempo a disposizione per interrompere la gravidanza. E la Corte Suprema, in mano ai conservatori, potrebbe approvarla (Di domenica 5 dicembre 2021) “Sono a favore della Roe vs. Wade. E continuerò a sostenerla”. È netta la presa di posizione di Joe Biden a favore del diritto all’aborto per le donne americane, messo a rischio da una prossima sentenza della Corte Suprema. La portavoce di Biden, Jen Psaki, è ancora più esplicita. La sentenza della Corte “rappresenta una grave minaccia” ai diritti delle donne. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, non sembra però che l’amministrazione possa al momento fare molto per evitare una sentenza che limiterà pesantemente il diritto all’interruzione della gravidanza negli Stati Uniti. E anche i gruppi femministi, che pure in queste settimane si sono mobilitati con campagne, rallies, sit-in, sembrano inchiodati alla stessa frustrante impotenza. Il futuro dell’aborto negli Stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Sono a favore della Roe vs. Wade. E continuerò a sostenerla”. È netta la presa di posizione di Joe Biden a favore delper le donne americane, messo a rischio da una prossima sentenza della. La portavoce di Biden, Jen Psaki, è ancora più esplicita. La sentenza della“rappresenta una grave minaccia” ai diritti delle donne. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, non sembra però che l’amministrazione possa al momento fare molto per evitare una sentenza che limiterà pesantemente ilall’interruzione dellanegli Stati Uniti. E anche i gruppi femministi, che pure in queste settimane si sono mobilitati con campagne, rallies, sit-in, sembrano inchiodati alla stessa frustrante impotenza. Il futuro dell’aborto negli Stati ...

Advertising

TERRinaldo : @GiaSilvestrini Non le derubrichi a “pazzie” È cultura diffusa nella prima e assoluta potenza militare Secondo em… - Raff_Napolitano : Negli anni '50 in Usa c'era la segregazione razziale sui bus, i neri non avevano diritto a occupare i posti dei bia… - romi_andrio : RT @beretta_g: Il diritto alle #armi in USA, ovvero la Legge della giungla: 1) Permette a persone con precedenti penali di detenere armi (i… - MaxCagnaccioRob : @_A_z_o_t_h_ @el__cantero Hai il diritto di pensarla come vuoi. Anche chi usa la candeggina come clistere. - urdad891 : RT @NotBIoom: @91CollisionLou @urdad891 Già che una persona che non sono io usa gif di shrek non ha diritto di parola -