Trionfale comizio di Zemmour ma i “compagni” irrompono in sala video “Fascista? Ma per favore!”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 5 dicembre 2021), davanti a migliaia di sostenitori (), per il nuovo leader della destra francese Eric, nel primo grande appuntamento elettorale dopo l’ufficializzazione della sua candidatura alle presidenziali, al parco delle esposizioni di Villepinte, fuori Parigi. Un gruppo di manifestanti antirazzisti di sinistra ha fatto irruzione nellae ne è nato un parapiglia, le cui immagini stanno facendo il giro dei social. “Io razzista? – ha chiesto retoricamente – Sono invece il solo a non confondere la difesa degli altri con l’odio per gli altri. Il razzismo è immaginare che quelli che non sono come noi siano inferiori: ma come potrei pensare questo proprio io che sono berbero e vengo dall’altra parte del Mediterraneo?“, ha detto, fra gli applausi. LEGGI ANCHE Francia, ...