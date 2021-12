Spezia-Sassuolo | 2-2 il finale Le statistiche

Leggi su footdata

(Di domenica 5 dicembre 2021)hanno pareggiato 2-2 al ‘Picco’ nella gara valida per la 16/ma giornata di Serie A. I liguri vanno in vantaggio al 35? con Manaj e allungano con Gyasi al 48?. Gli emiliani reagiscono e prima accorciano le distanze e poi pareggiano con le reti di Raspadori al 66? e al 79?. Al 16? annullata dal Var una rete alloper fuorigioco di Kovalenko. Undici gol in A per Giacomo Raspadori: tra chi é nato in questo secolo ed è giá in doppia cifra di gol nel massimo campionato in carriera, solo Kean e Kulusevski sono piú giovani dell’attaccante del. Solo Afena-Gyan della Roma è piú giovane di Giacomo Raspadori tra chi ha segnato almeno 2 gol da subentrato in uno stesso match di questa Serie A. Due delle tre reti realizzate da Rey Manaj in Serie A sono state realizzate contro il ...