Sky o DAZN? Dove vedere Juve-Genoa | la Lazio e le altre gare di Serie A

(Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo gli impegni delle prime in classifica oggi ci sarannodiA. Ladi Allegri deve rispondere in ottica Champions. Abbiamo visto ieri ‘le prime della classe’ ed oggi si disputeranno altri match validi per la sedicesima giornata diA. Tanteinteressanti con subito il derby tra Bologna e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : #JuveGenoa, la #Lazio e non solo: ecco dove vedere oggi i match di #SerieA - 1000Cuori : BOLOGNA FC - FIORENTINA 16° Giornata di #SerieA ?? ?? Ore 12:30 ?? Stadio R. Dall’Ara - Bologna ?? DAZN - SKY SPORT… - zazoomblog : Calendario Serie A calcio: orari partite di oggi canali tv programma 5 dicembre streaming DAZN e Sky - #Calendario… - CesareDelGiudi1 : @l_honestly @DAZN_IT Perché a Sky ? Quando il Napoli era avanti volevano morire . - Olimpia07522322 : @Juliano_1926 @AngeloR_98 Verissimo! Quando la trasmettono sia SKY che DAZN, preferisco vedere la partita di SKY: o… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky DAZN

La partita sarà visibile in diretta streaming su Discovery + ed Eurosport 2, disponibile anche su. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE ...La partita sarà visibile in diretta streaming su Discovery + e su Eurosport 2, disponibile anche su. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE ...Virtus Bologna-Sassari oggi in tv: l'orario e la diretta streaming della partita della Serie A1 2021/2022 di basket ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Fiorentina, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Dall’Ara scontro tra due squadre in grandissima forma che vogliono c ...