Serie A 2021/2022, classifica marcatori aggiornata: ecco chi ha fatto più gol

La classifica marcatori del campionato italiano di Serie A 2021/2022 aggiornata in tempo reale. La nuova stagione calcistica è solo all'inizio, ma la caccia al trono di re dei bomber rimasto vacante dopo l'addio di Cristiano Ronaldo sta già entrando nel vivo. Sono tanti gli attaccanti che si contenderanno il titolo di miglior attaccante del torneo, ma alla fine chi riuscirà a realizzare il maggior numero di reti e a vincere questa speciale classifica?

classifica marcatori Serie A 2021/2022

Dusan Vlahovic (Fiorentina) 13
Ciro Immobile (Lazio) 12
Giovanni Simeone (Verona) 11
Duvan Zapata (Atalanta) 9
Joao Pedro (Cagliari) 8
Lautaro Martinez (Inter) 8
Edin Dzeko (Inter) 8
Mario Pasalic ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Moviola Sampdoria Lazio: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Sampdoria Lazio L'episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Lazio, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Fabbri. L'EPISODIO ...

Vlahovic, l'indizio social fa sognare i tifosi della Fiorentina Il serbo, in gol anche contro i rossoblù di Mihajlovic , è diventato il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 30 gol in un singolo anno solare con un'età inferiore ai 22 anni ...

The best of 2021. Le serie TV - DINAMOpress DinamoPress Diretta Juventus Genoa/ Streaming video tv: Allegri cerca conferme (Serie A) Una misura preventiva adottata con la massima cautela dal club, in attesa della fine dei termini temporali a rischio di contrazione del virus. A sorpresa: Mattia Perin è stato posto in regime di ...

LIVE LNP - Reale Mutua Torino-Giorgio Tesi Group Pistoia 3°quarto, ancora avanti gli ospiti! Big match tra la Reale Mutua Basket Torino e la Giorgio Tesi Group Pistoia dal parterre del Pala Gianni Asti. Si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi...chi la spunterà?

