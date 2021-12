Sanremo 2022: Sangiovanni e Aka7Even non volevano andarci (Di domenica 5 dicembre 2021) Sangiovanni e Aka7Even saranno due dei 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. Per i due artisti, entrambi reduci dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà un vero e proprio debutto sul palco dell’Ariston, ma mesi fa – in due interviste diverse – avevano dichiarato che il Festival di Sanremo non era nei loro programmi. A quanto pare le cose sono cambiate. A maggio Sangiovanni, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha così parlato del Festival di Sanremo 2022: “Se andrei a Sanremo? Quest’anno no, non ci andrò. Poi non lo so in futuro. Adesso sto lavorando su altro. In questo momento ho altri impegni. Non ho la testa di fare il Festival e penso sia una cosa che si costruisce. Quindi vi dico, no per adesso, non ... Leggi su biccy (Di domenica 5 dicembre 2021)saranno due dei 24 big che parteciperanno al Festival di. Per i due artisti, entrambi reduci dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, sarà un vero e proprio debutto sul palco dell’Ariston, ma mesi fa – in due interviste diverse – avevano dichiarato che il Festival dinon era nei loro programmi. A quanto pare le cose sono cambiate. A maggio, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha così parlato del Festival di: “Se andrei a? Quest’anno no, non ci andrò. Poi non lo so in futuro. Adesso sto lavorando su altro. In questo momento ho altri impegni. Non ho la testa di fare il Festival e penso sia una cosa che si costruisce. Quindi vi dico, no per adesso, non ...

