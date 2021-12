Ornella Vanoni | la confessione choc | “Mi drogo ancora! Io e LUI ne abbiamo abusato ” Ecco di chi parla

(Di domenica 5 dicembre 2021) Circa un mese fa, in una intervista al Corriere della Sera, Patty Pravo aveva rivelato la curiosa abitudine della collegaed il suo rapporto con le droghe leggere. Alla domanda di Candida Morvillo se oggi faccia o meno uso di droghe, la Pravo aveva replicato: “Non ora, con la roba che circola. Neanche la canna cheprende per dormire. Mi chiama sempre dopo mezzanotte”. Ora però, è stata la stessaa confermarlo, asserendo che questa sua abitudine va ormai avanti da 55 anni: “Non riuscivo a dormire… poi ho fumato una canna e ho detto: ‘Vuoi vedere che questa è la mia medicina?’. Anche il mio psichiatra me lo ha consigliato”, ha spiegato alla trasmissione di Rai3, In Arte, ed il popolo social si è subito scatenato: “La grande ...

Advertising

Mirko70669405 : RT @Mirko70669405: Adoro Ornella Vanoni! È unica e irripetibile. #OrnellaVanoni #musica #musicvideo #umorismo #music @OrnellaVanoni http… - 1LM5QmlMvMo4l8x : RT @Mirko70669405: Adoro Ornella Vanoni! È unica e irripetibile. #OrnellaVanoni #musica #musicvideo #umorismo #music @OrnellaVanoni http… - SienaCinema : RT @WarnerBrosIta: Un misterioso delitto in cui sono tutte sospettate. Con Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedett… - trinchelino : RT @Mirko70669405: Adoro Ornella Vanoni! È unica e irripetibile. #OrnellaVanoni #musica #musicvideo #umorismo #music @OrnellaVanoni http… - ciccimitterrand : RT @__davidxx__: *un rothko, una parure di smeraldi taglio liberty della vostra bis nonna, un quadrilocale in centro a parigi, un numero co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

Su Twitter si vedono già alcuni post che segnalano il disservizio con l'hashtag #instagramdown: da @datemiunoshot che ripropone la gif diche dice 'Non so se arrivo a Natale' , a @...La cantante ha conosciuto il produttore discografico e talent scout Alberigo Crocetta , il quale, dopo averla scoperta, l'ha fatta entrare nell'etichetta discografica di, la Vanilla . ...Di certo ci sarà Giorgio Armani, habituè di via Filodrammatici e socio sostenitore della Fondazione, che con ArmaniFiori curerà il décor floreale del teatro per Sant’Ambrogio e che al Piermarini arriv ...«Un abbaglio di luceimpressionante» sarà il modo in cui terminerà il Macbeth che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica del teatro alla Scala con la regia di Davide Livermore. Un barlume ...