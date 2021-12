Maria De Filippi, gli auguri di compleanno da parte dei vip (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi è il compleanno di Maria De Filippi * ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO * Il 5 dicembre Maria De Filippi festeggia il suo compleanno. Noi di Novella2000.it per celebrare questo giorno, nel rinnovare i nostri migliori auguri, abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei post e delle storie pubblicate dai vip sui social per la conduttrice. Ecco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi è ildiDe* ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO * Il 5 dicembreDefesteggia il suo. Noi di Novella2000.it per celebrare questo giorno, nel rinnovare i nostri migliori, abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei post e delle storie pubblicate dai vip sui social per la conduttrice. Ecco L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - IlContiAndrea : #MariaDeFilippi, i 60 anni della conduttrice autrice e produttrice con la capacità di raccontare gli italiani: “La… - Gazzetta_it : Maria De Filippi, 60 anni e non sentirli grazie a crossfit, tennis, padel e una dieta rigorosa - unpooverthetop : RT @divanomat: in che senso oggi maria de filippi compie 60 anni e piersilvio non ha istituito una giornata speciale per celebrarla nella r… - AnnachiaraRatt1 : RT @Sudditi0: Pensavo che Maria de Filippi e Sabrina Ferilli potrebbero diventare benissimo le nostre Ellen e Portia! #amici21 -