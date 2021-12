La vera lite tra Cicciolina e Rocco Siffredi | “Una bugia dietro l’altra”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Verrà alimentata latra, con Ilona Staller che era a Live non è la D’Urso qualche tempo da. È noto che tra i due non scorra buon sangue, tanto che tutti ricordiamo la litigata dicon un inviato de Le Iene Show durante un’intervista che anche per volere del figlio non è stata portata a termine. Conoscendoci potremmo anche aspettare da lui la possibilità di vederlo alzare i toni e magari lanciare qualche frecciatina ulteriore a Ilona. Se se la troverà davanti sarà molto interessante vedere il loro scambio di battute, se così non fosse però attenzione a quello che potrebbe rispondere l’attrice magari successivamente o addirittura in diretta tramite i social network. Le dichiarazioni di...