Il Papa torna a Lesbo. Fermiamo questo naufragio di civiltà (Di domenica 5 dicembre 2021) Cinque anni dopo Papa Francesco è tornato a Lesbo, nel centro di accoglienza e identificazione di Mitilene, dove ci sono ancora le gabbie per i minori non accompagnati, i guardiani armati che perlustrano i container che con scarse strutture igieniche danno un tetto a migliaia di persone che, come ha scritto Nello Scavo su Avvenire di oggi, nella loro quasi totalità avrebbero “quasi tutti” il diritto di ottenere protezione. Dei circa 2.200 presenti, il 72% è di origine afghana, un terzo sono minori”. Il campo che il Papa ha appena visitato ha una caratteristica: i suoi container ricordano un villaggio-vacanza, le “casette” sono proprio davanti al mare, quasi sulla spiaggia. In modo, osserva a Radio Vaticano la responsabile-Europa della Caritas Italiana, di esporli a tutti i venti, a tutte le intemperie che arrivano dal ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) Cinque anni dopoFrancesco èto a, nel centro di accoglienza e identificazione di Mitilene, dove ci sono ancora le gabbie per i minori non accompagnati, i guardiani armati che perlustrano i container che con scarse strutture igieniche danno un tetto a migliaia di persone che, come ha scritto Nello Scavo su Avvenire di oggi, nella loro quasi totalità avrebbero “quasi tutti” il diritto di ottenere protezione. Dei circa 2.200 presenti, il 72% è di origine afghana, un terzo sono minori”. Il campo che ilha appena visitato ha una caratteristica: i suoi container ricordano un villaggio-vacanza, le “casette” sono proprio davanti al mare, quasi sulla spiaggia. In modo, osserva a Radio Vaticano la responsabile-Europa della Caritas Italiana, di esporli a tutti i venti, a tutte le intemperie che arrivano dal ...

