Gli amici di letto, un compromesso fra cuore e corpo con piaceri e rischi (Di domenica 5 dicembre 2021) <p>Gli amici di letto sono due persone molto intime sul piano amicale che decidono di sperimentare la sessualità. Spesso tutto sembra perfetto, senza troppi impegni, ma possono esserci molti rischi e problemi. Ecco l'analisi della dottoressa Valeria Randone, (<a href="https://www.valeriarandone.it" target=" blank">www.valeriarandone.it</a>), psicologa specializzata in sessuologia clinica e autrice della rubrica <a href="https://www.lastampa.it/cultura/2019/05/15/news/amore non e solo amare di valeria randone-394858/" target=" blank">"Amore non è solo amare" (clicca qui)</a></p> Leggi su lastampa (Di domenica 5 dicembre 2021) Glidisono due persone molto intime sul piano amicale che decidono di sperimentare la sessualità. Spesso tutto sembra perfetto, senza troppi impegni, ma possono esserci moltie problemi. Ecco l'analisi della dottoressa Valeria Randone, (www.valeriarandone.it), psicologa specializzata in sessuologia clinica e autrice della rubrica "Amore non è solo amare" (clicca qui)

ladyonorato : Perdono tempo. Chi resiste alla follia in atto non ha alcuna voglia di foraggiare coloro che la sostengono. Il Nata… - carmelitadurso : Buon sabato amici!! Voi farete ponte?? Io resto a Milano e lunedì sono di nuovo insieme a voi… Grazie anche per gli… - SimoPillon : Visto il ritiro delle linee guida anti-Natale, con gli amici di @ProVitaFamiglia ci siamo recati presso la sede rom… - ClaudioMeazza : RT @L3onard___: Il super greenpass darà la spallata finale ai negozianti e ristoratori. Perché gli acquisti si faranno online e le cene ve… - affittozorro : @sottonapersh @ilDiozzi Quando accompagno a casa gli amici/amiche dei mia figlia la sera tardi, aspetto sempre che entrino nel portone. -