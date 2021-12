(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella Casa del Gf Vip 6 ogni sabato sera c’è una festa e ierisi è divertito a fare il dj.ha deciso di fargli compagnia in consolle e tra un ballo e l’altro i due si sono scambiati un bacio lungo e passionale. (QUI per il video) Tutti gli altri inquilini hanno ovviamente notato la profonda effusione tra i due ragazzi e subito hanno acclamato i due ragazzi. Tra urla di gioia e applausi hanno sostenuta la nuova coppia. Ad esempio, Giucas Casella ha raggiunto i compagni d’avventura ballando e si è complimentato con loro. Oggi, Carmen Russo e Miriana Trevisan hanno espresso le loro opinioni sul bacio tra. La ballerina è molto contenta del bacio dietro la consolle e ha detto: “Ieri sera c’è stato un bacio pazzesco alla consolle, ...

Nella Casa del ' Grande Fratello6 ' Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni cedono a un bacio, appassionatissimo. Tra un brano e l'altro tra i due concorrentiun lungo e appassionato bacio che non è passato bocca a bocca. ...Il famoso triangolo del Grande Fratello, non ci delude mai, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. In questi mesi è stato il ... Neanche 24 ore dopo,un bacio molto passione per la ...Gf Vip 6, scatta il limone tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: le reazioni dei Vipponi. Nella Casa del Gf Vip 6 ogni sabato sera c'è un ...La moglie di Alex Belli comunica di aver deciso che andrà via dalla città dopo gli ultimi risvolti al GF Vip, dove suo marito ha detto chiaramente ...