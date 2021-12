Gf Vip 2021, il padre di Manuel Bortuzzo si scaglia contro Sophie Codegoni? Ecco cosa sta accadendo (Di domenica 5 dicembre 2021) Franco Bortuzzo, padre di Manuel, si è reso protagonista di una nuova dinamica interessante fuori dalla casa del Grande Fratello. Franco, dopo aver più volte sceso in campo dissociandosi dai comportamenti di Lulù Selassiè, sarebbe andato contro un’ altra vip presente in casa e non solo. Bortuzzo Senior avrebbe fatto un gesto che i fan hanno interpretato come una forma di dissenso nei confronti di Sophie Codegoni e dei suoi comportamenti nei confronti di Manuel. Franco Bortuzzo deluso da Sophie Codegoni? Ecco perché Franco Bortuzzo è uno dei genitori più attenti alle dinamiche interne al Grande Fratello Vip. Il papà di Manuel si è spesso ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 5 dicembre 2021) Francodi, si è reso protagonista di una nuova dinamica interessante fuori dalla casa del Grande Fratello. Franco, dopo aver più volte sceso in campo dissociandosi dai comportamenti di Lulù Selassiè, sarebbe andatoun’ altra vip presente in casa e non solo.Senior avrebbe fatto un gesto che i fan hanno interpretato come una forma di dissenso nei confronti die dei suoi comportamenti nei confronti di. Francodeluso daperché Francoè uno dei genitori più attenti alle dinamiche interne al Grande Fratello Vip. Il papà disi è spesso ...

Advertising

Storie_in_1_cip : @markmoreskins @heather_parisi Problema: virus Soluzione: vaccino Altro problema: non funge Altro altro problema: s… - Storie_in_1_cip : @rosaria62 @heather_parisi Tanto perso per perso... - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 05, 2021 at 07:31PM - RisatoNicola : RT @AleFiveStars: @RisatoNicola @MarceVann @nonrispondere la cura dei vip - MarceVann : RT @AleFiveStars: @RisatoNicola @MarceVann @nonrispondere la cura dei vip -