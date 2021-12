Gazzetta: l’infortunio di Lobotka ha spento la luce del Napoli (Di domenica 5 dicembre 2021) La Gazzetta si concentra sull’infortunio di Lobotka (l’ennesimo infortunio muscolare), lo fotografa come il momento che ha cambiato la partita del Napoli. Peccato solo che Lobotka per un risentimento muscolare sia costretto a uscire. Lo slovacco aveva fatto girare palla veloce, fuori lui la luce si spegne e il Napoli è costretto ad abbassare il baricentro, trovando difficoltà a salire. Gli arancioni aumentano i ritmi dell’assalto. Un palo di Zapata è il segnale che scatena l’inferno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Lasi concentra suldi(l’ennesimo infortunio muscolare), lo fotografa come il momento che ha cambiato la partita del. Peccato solo cheper un risentimento muscolare sia costretto a uscire. Lo slovacco aveva fatto girare palla veloce, fuori lui lasi spegne e ilè costretto ad abbassare il baricentro, trovando difficoltà a salire. Gli arancioni aumentano i ritmi dell’assalto. Un palo di Zapata è il segnale che scatena l’inferno. L'articolo ilsta.

