Everton | dall’Inghilterra | Mourinho prima scelta in caso di addio Benitez

José Mourinho prima scelta per la panchina dell'Everton in caso di addio di Rafa Benitez. Questa l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra. La posizione del tecnico spagnolo, subentrato ad Ancelotti ad inizio stagione, è infatti a rischio, soprattutto dopo la sconfitta interna per 1-4 nel derby contro il Liverpool. I Toffes hanno incassato 7 sconfitte nelle ultime 10 partite, ma la dirigenza sembra riporre ancora fiducia in Benitez. Qualora però l'andamento della squadra non dovesse cambiare e il club decidesse di cambiare guida tecnica, il primo nome sulla lista darebbe quello di Mourinho. Lo ha riportato dal Mirror. Il tecnico della Roma non ha mai nascosto l'interesse per la Premier League, il torneo più ...

