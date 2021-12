Droga a Westminster | tracce di cocaina nei bagni dei deputati

(Di domenica 5 dicembre 2021). Secondo quanto riporta il Sunday Times in 11deiinglesi sarebbero state trovatediè stata individuata neivicino all’ufficio di Boris Johnson e della ministra degli Interni, ma anche in quelli in prossimità delle stanze del governo-ombra laburista. Pare che un deputato sniffasse davanti a tutti a una festa e che un membro dello staff è entrato la sera tardi nell’ufficio di un parlamentare e lo ha sorpreso a sniffare sulla scrivania. “C’è una cultura dellain Parlamento – dice al Sunday Times un veterano di-. Alcuni si fanno continuamente, altri assaggiamo ogni tanto. Alcuni sono nomi noti, altri sono giovani ...

Corriere della Sera

"Ciò che è un segreto aperto aè la cultura della- ha raccontato un consigliere speciale - . Tutti sanno in quale ufficio andare per trovare una canna". Non è raro imbattersi in ...Ha vinto una borsa di studio per la prestigiosa scuola digrazie alla capacità di scrittura, ma ne è stato cacciato dopo essere stato sorpreso a spacciare. È l'inizio della ...Droga a Westminster. Secondo quanto riporta il Sunday Times in 11 bagni dei deputati inglesi sarebbero state trovate tracce di cocaina. Cocaina è stata individuata nei bagni vicino all’ufficio di Bori ...In Parlamento c’è una cultura della cocaina, c’è chi ha assunto il suo pusher come portaborse». Si pensa di introdurre i cani anti-droga ...