Cuadrado denuncia una combine in Colombia | il gol è veramente assurdo VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il calciatore della Juventus Juan Caudrado hato una presuntache si sarebbe verificata in seconda divisionena. Il bianconero ha pubblicato un tweet: “ma bene! Che mancanza di rispetto questo gol dell’Union”, si legge su Twitter. Il riferimento è all’episodio che si è verificato nel campionatono, in seconda divisione. L’Union Magdalena ha conquistato la promozione grazie al successo ottenuto all’ultimo minuto contro il Llaneros. La gara è finita nella bufera proprio per il gol decisivo con la difesa ospite che non sembra ostacolare gli avversari. Insi è urlato allo scandalo e l’episodio è stato ripreso anche in Italia grazie a. Direi tutto regolare in… ?? ? Context – Con questa gara l’Union Magdalena si è ...