Coppa Davis 2022, l'Italia giocherà in Slovacchia il turno preliminare con la vecchia formula (Di domenica 5 dicembre 2021) Ha avuto luogo quest'oggi a Madrid (Spagna) il sorteggio del turno preliminare della Coppa Davis 2022 di tennis, oltre ai sorteggi per i play-off del Gruppo Mondiale I e del Gruppo Mondiale II. Come da regolamento al turno preliminare saranno presenti 24 squadre: 16 delle 18 compagini (2 sono infatti wild card) classificate dal 3° al 18° posto alle Finals 2021 – compresa quindi l'Italia – e dieci nazioni che si sono qualificate nel World Group I 2021. Alla fase finale della Davis, dunque, sono già qualificate le due finalista dell'edizione 2021, ovvero Russia e Croazia, nonché le due wild card (Serbia e Gran Bretagna), selezionate tra i team classificati dal 3° al 18° posto, che sono state annunciati prima del sorteggio.

