Coppa Davis 2022, la Slovacchia ai raggi X. Alex Molcan il n.1. Attenzione a Filip Polasek per il doppio (Di domenica 5 dicembre 2021) L'urna di Madrid (Spagna) ha riservato all'Italia di Filippo Volandri la Slovacchia per il turno preliminare della Coppa Davis 2022. Le qualificazioni alle Finali della massima competizione a squadre del tennis andranno in scena il 4 e il 5 marzo 2022 e per gli azzurri l'impegno sarà in trasferta. Se si guarda ai precedenti, vi è solo un match in passato disputato contro gli slovacchi e risale al 2009 quando la formazione del Bel Paese affrontò per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa la squadra capitanata da Miloslav Mecir, vincendo per 4-1 a Cagliari. Si confida, da questo punto di vista, nel medesimo esito. Se si guarda al roster avversario, il tennista con il ranking migliore attualmente è Alex Molcan (n.88 ATP), che precede Norbert Gombos ...

