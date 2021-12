Contro il Napoli un grande Toloi e l’Atalanta colpisce ancora (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro successo, il quinto consecutivo, e altro segnale importante al campionato e anche a sè stessi, per la consapevolezza generale del gruppo. Questa gara presentava un’opportunità pazzesca. Se con un Napoli a pieno regime l’Atalanta sarebbe partita lievemente sfavorita, con i partenopei senza ben sei titolari vincere non era sicuramente una passeggiata, ma quantomeno si era trasformata in un’enorme occasione della serie “Non ricapita più di affrontare un Napoli ridotto così”. l’Atalanta parte forte e con la rete di Malinovskyi sembra mettere in discesa la sfida. I partenopei però non ci stanno e, nonostante le assenze, con orgoglio ha affrontato il match a viso aperto con personalità cercando di cogliere tutte le opportunità soprattutto in ripartenza. A cavallo dei due tempi gli azzurri mettono in difficoltà una Dea ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Altro successo, il quinto consecutivo, e altro segnale importante al campionato e anche a sè stessi, per la consapevolezza generale del gruppo. Questa gara presentava un’opportunità pazzesca. Se con una pieno regimesarebbe partita lievemente sfavorita, con i partenopei senza ben sei titolari vincere non era sicuramente una passeggiata, ma quantomeno si era trasformata in un’enorme occasione della serie “Non ricapita più di affrontare unridotto così”.parte forte e con la rete di Malinovskyi sembra mettere in discesa la sfida. I partenopei però non ci stanno e, nonostante le assenze, con orgoglio ha affrontato il match a viso aperto con personalità cercando di cogliere tutte le opportunità soprattutto in ripartenza. A cavallo dei due tempi gli azzurri mettono in difficoltà una Dea ...

