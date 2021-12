Charlene di Monaco, le rivelazioni: conosceva il suo futuro con Alberto (Di domenica 5 dicembre 2021) Charlene di Monaco non è un’ingenua. Ci tengono a sottolinearlo i suoi amici di lunga data, che hanno delineato un quadro chiaro della sua personalità. Sfruttando l’anonimato, si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni, definendo la vita della Principessa “più drammatica di una soap opera”. La sua forza non andrebbe in alcun modo sottovalutata, nonostante le vicissitudini difficili degli ultimi tempi che l’hanno colpita. Charlene non è un’ingenua: non è intrappolata nel matrimonio con Alberto Negli ultimi tempi, soprattutto durante il lungo soggiorno in Sudafrica, molto spesso i tabloid hanno definito Charlene sotto il controllo di Alberto di Monaco, oltre che in un matrimonio infelice. No, gli amici più stretti della Principessa vogliono mettere in ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021)dinon è un’ingenua. Ci tengono a sottolinearlo i suoi amici di lunga data, che hanno delineato un quadro chiaro della sua personalità. Sfruttando l’anonimato, si sono lasciati andare ad alcune, definendo la vita della Principessa “più drammatica di una soap opera”. La sua forza non andrebbe in alcun modo sottovalutata, nonostante le vicissitudini difficili degli ultimi tempi che l’hanno colpita.non è un’ingenua: non è intrappolata nel matrimonio conNegli ultimi tempi, soprattutto durante il lungo soggiorno in Sudafrica, molto spesso i tabloid hanno definitosotto il controllo didi, oltre che in un matrimonio infelice. No, gli amici più stretti della Principessa vogliono mettere in ...

Advertising

infoitcultura : Charlène di Monaco, ricoverta per curare la dipendenza da sonniferi - zazoomblog : Charlene di Monaco la verità in un pizzino: Chi è davvero la principessa altra bomba a Monaco - #Charlene #Monaco… - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, la verità in un pizzino: `Chi è davvero la principessa`, l`ultima bomba a Monaco – Libero Quoti… - infoitsalute : Charlene di Monaco è la nuova Principessa triste? La verità sulla moglie del Principe Alberto - infoitsalute : Carolina di Monaco prende il posto di Charlene e si occupa dei gemelli -