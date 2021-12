Basket, Serie A1 2021/2022: Grazulis sulla sirena regala i due punti a Trieste contro Trento (Di domenica 5 dicembre 2021) Allianz Pallacanestro Trieste trova un’importantissima quanto spettacolare vittoria contro Dolomiti Energia Trentino nella sfida valida per la decima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Il risultato finale recita 70-69 a favore degli uomini ci coach Ciani, che hanno la meglio grazie al canestro sulla sirena di Andrejs Grazulis. I friulani sono quindi riusciti in extremis a respingere il grande ritorno di Trento, tornando così alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. L’avvio di partita aveva visto i padroni di casa trovare subito un vantaggio sul +5 (7-2), in un primo quarto costellato di errori da una parte e dall’altra e terminato con una sostanziale parità (13-14). Dopo aver ristabilito il pareggio nel ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Allianz Pallacanestrotrova un’importantissima quanto spettacolare vittoriaDolomiti Energia Trentino nella sfida valida per la decima giornata dellaA1di. Il risultato finale recita 70-69 a favore degli uomini ci coach Ciani, che hanno la meglio grazie al canestrodi Andrejs. I friulani sono quindi riusciti in extremis a respingere il grande ritorno di, tornando così alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. L’avvio di partita aveva visto i padroni di casa trovare subito un vantaggio sul +5 (7-2), in un primo quarto costellato di errori da una parte e dall’altra e terminato con una sostanziale parità (13-14). Dopo aver ristabilito il pareggio nel ...

