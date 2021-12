Amici 2021, Alessandra Celentano furiosa con Garrison Rochelle: “Va bene tutto, però…” (Di domenica 5 dicembre 2021) Salto nel passato durante l’ultima puntata di Amici. In studio per giudicare la sfida tra la nuova arrivata Virginia e l’aspirante allieva Cosmary è arrivato Garrison Rochelle e, come non accadeva ormai da qualche anno, il coreografo ha dovuto discutere con Alessandra Celentano, viste le due visioni diametralmente opposte del concetto di danza. Garrison, infatti, ha fatto vincere Cosmary che si è presentata con una coreografia sui tacchi. Uno stile diametralmente opposto a quello della Celentano che ora, oltre a perdere una delle sue allieve preferite dovrà anche tenere la nuova arrivata nella sua classe. “Mi devo mettere in veste di coreografo, con chi vorrei lavorare. E io dico che vorrei lavorare con Cosmary”, ha decretato Garrison. Indignata la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Salto nel passato durante l’ultima puntata di. In studio per giudicare la sfida tra la nuova arrivata Virginia e l’aspirante allieva Cosmary è arrivatoe, come non accadeva ormai da qualche anno, il coreografo ha dovuto discutere con, viste le due visioni diametralmente opposte del concetto di danza., infatti, ha fatto vincere Cosmary che si è presentata con una coreografia sui tacchi. Uno stile diametralmente opposto a quello dellache ora, oltre a perdere una delle sue allieve preferite dovrà anche tenere la nuova arrivata nella sua classe. “Mi devo mettere in veste di coreografo, con chi vorrei lavorare. E io dico che vorrei lavorare con Cosmary”, ha decretato. Indignata la ...

