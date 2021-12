Al via il Super green pass: chi può averlo e cosa fare per ottenerlo. Altri 43 morti e 15mila contagi (Di domenica 5 dicembre 2021) Super green pass in vigore da domani, lunedì 6 dicembre, in Italia. Nuova stretta in arrivo dunque per arginare la quarta ondata del covid. Con il certificato verde rafforzato – rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite – cambiano le regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022. (qui il link con le Faq al governo) Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Dal 15 dicembre 2021 la durata di validità del green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. LEGGI ANCHE Covid, tasso di positività al 2,6. Omicron si diffonde in Europa: più contagiosa ma con sintomi lievi "Il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 dicembre 2021)in vigore da domani, lunedì 6 dicembre, in Italia. Nuova stretta in arrivo dunque per arginare la quarta ondata del covid. Con il certificato verde rafforzato – rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite – cambiano le regole per bar, ristoranti, palestre e hotel anche in zona bianca fino al 15 gennaio 2022. (qui il link con le Faq al governo) Chi possiede già unvalido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Dal 15 dicembre 2021 la durata di validità delviene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. LEGGI ANCHE Covid, tasso di positività al 2,6. Omicron si diffonde in Europa: piùosa ma con sintomi lievi "Il ...

