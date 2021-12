X Factor sotto inchiesta: "Questo comportamento è inammissibile!" (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la serata di Giovedì che ha visto il furioso litigio tra Manuel Agnelli e Emma Marrone durante le semifinali di X Factor 2021, ora arriva una nuova ondata di polemiche per il talent della Rai: adesso a essere sotto accusa è il suo presentatore, Ludovico Tersigni, per una denuncia giunta poco dopo la messa in onda del programma. Ludovico Tersigni sarà indagato per aver postato su Instagram un commento denigratorio su 'Matilde Disco Touche', una nota discoteca di Marina di Ravenna: il fatto in sé è accaduto lo scorso anno, ovvero il 31 luglio 2020, quando per i locali notturni e le discoteche dopo un lungo periodo di chiusura causato dalla pandemia del Covid 19, fu ristabilita la riapertura ad un pubblico meno numeroso e controllato. Ludovico Tersigni ha iniziato a coltivare il suo grande entusiasmo per la musica e la passione per la recitazione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la serata di Giovedì che ha visto il furioso litigio tra Manuel Agnelli e Emma Marrone durante le semifinali di X2021, ora arriva una nuova ondata di polemiche per il talent della Rai: adesso a essereaccusa è il suo presentatore, Ludovico Tersigni, per una denuncia giunta poco dopo la messa in onda del programma. Ludovico Tersigni sarà indagato per aver postato su Instagram un commento denigratorio su 'Matilde Disco Touche', una nota discoteca di Marina di Ravenna: il fatto in sé è accaduto lo scorso anno, ovvero il 31 luglio 2020, quando per i locali notturni e le discoteche dopo un lungo periodo di chiusura causato dalla pandemia del Covid 19, fu ristabilita la riapertura ad un pubblico meno numeroso e controllato. Ludovico Tersigni ha iniziato a coltivare il suo grande entusiasmo per la musica e la passione per la recitazione ...

