Violenza sulle donne, Bonetti: "Nel ddl un piano strategico per la tutela delle vittime" (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA – "C'e' un impegno di tutto il governo, con grande convinzione, nel contrasto alla Violenza maschile contro le donne". Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunita', Elena Bonetti (foto), in conferenza stampa. "C'e' una strategia contro la Violenza maschile sulle donne. Il Cdm ha approvato un disegno di legge che passera' all'esame che introduce norme per la tutela delle donne vittime di Violenza, per la loro protezione e sicurezza. Per loro e per i loro figli. C'e' un intervento importante anche per gli orfani di femminicidio. Nessun alibi, non si puo' tollerare questo fenomeno aberrante", ha aggiunto.

