Ultime Notizie Serie A | parlano gli allenatori in conferenza

Ore 15.25 – conferenza stampa Tudor: «Dovremo dimostrare di essere più bravi del Venezia» – conferenza stampa Tudor, l'allenatore del Verona analizza la partita contro il Venezia davanti ai giornalisti: le sue parole. Ore 14.00 – conferenza stampa Allegri: «Genoa sfida importante. Sereni sulle vicende societarie» – VIDEO – conferenza stampa Allegri: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida tra la Juve e il Genoa. Ore 13.45 – conferenza stampa Dionisi: «Contro lo Spezia sarà una grande prova di maturità»

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Infortunio Pellegri, le condizioni dell'attaccante del Milan Infortunio Pellegri, brutte notizie per Stefano Pioli che perde il giovane attaccante. Le ultime sulle condizioni del classe 2001 Brutte notizie in casa Milan sul fronte Pellegri. L'attaccante classe 2001 arrivato dal Monaco ha costretto Stefano Pioli al cambio, per un infortunio che a ...

Vaccini ai bambini 5 - 11 anni in Campania, lunedì 16 dicembre il primo giorno di somministrazioni Parte il 16 dicembre con una giornata dedicata solo alla campagna di vaccinazione contro il per i bambini della Campania dai 5 agli 11 anni. Lo annuncia la Regione Campania che stamattina ha svolto ...

Coronavirus ultime notizie. Papa Francesco: vaccini necessari, servono sacrifici Il Sole 24 ORE Un western delicato, intimo ma anche brutale Ne è felice dell'assassinio? Non possiamo dirlo con certezza, ma probabilmente sì: nell'ultima scena, il figlio vede arrivare la madre Rose assieme al marito George dal funerale del fratello; sembrano ...

Juventus-Genoa, la conferenza pre gara di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo riconquistare l’Alianz Stadium” Juventus-Genoa, le parole pre gara di Massimiliano Allegri: "Bisogna tornare a vincere in casa. Caso plusvalenze? Non voglio commentare".

