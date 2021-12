Russia-Croazia, Finale Coppa Davis 2021: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 4 dicembre 2021) Russia e Croazia si affronteranno nella Finale della Coppa Davis 2021, in programma domenica 5 dicembre (dalle ore 16.00) sul cemento indoor di Madrid (Spagna). I balcanici si sono qualificati a questo appuntamento riuscendo ad avere la meglio nel proprio girone con Australia e Ungheria, battendo poi l’Italia ai quarti di Finale e sconfiggendo la quotata Serbia in semiFinale. La rivelazione è Borna Gojo, numero 279 al mondo che si sta letteralmente superando e sta fornendo un superlativo apporto al veterano Marin Cilic e alla micidiale coppia di doppio composta da Nikola Mektic e Mate Pavic. La Russia, invece, può fare affidamento su due fenomenali singolaristi come Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)si affronteranno nelladella, indomenica 5 dicembre (dalle ore 16.00) sul cemento indoor di Madrid (Spagna). I balcanici si sono qualificati a questo appuntamento riuscendo ad avere la meglio nel proprio girone con Australia e Ungheria, battendo poi l’Italia ai quarti die sconfiggendo la quotata Serbia in semi. La rivelazione è Borna Gojo, numero 279 al mondo che si sta letteralmente superando e sta fornendo un superlativo apporto al veterano Marin Cilic e alla micidiale coppia di doppio composta da Nikola Mektic e Mate Pavic. La, invece, può fare affidamento su due fenomenali singolaristi come Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente ...

