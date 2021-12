Roma | ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti ascensore di un palazzo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Omicidio a, dove un uomo è statodi arma da. Stamattina la polizia è intervenuta in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle, dopo una segnalazione. La vittima, un romeno di 30 anni, è stato trovato mortoalla porta dell’nell’androne di un. Il 30enne è statoto al fianco e all’addome dadi pistola. Accanto al cadavere c’erano tre bossoli. Sul caso indaga la squadra mobile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

IzzoEdo : RT @LaStampa: Roma, trentenne ucciso con tre colpi di pistola nell’androne di un palazzo - andreastoolbox : Omicidio a Roma, trentenne ucciso a colpi di pistola nell'androne di un palazzo a Primavalle - Rai News - infoitinterno : Studente italiano ucciso a New York, ecco le 20 città più sicure all'estero e in Italia dove studiare (Roma e Milan… - LaStampa : Roma, trentenne ucciso con tre colpi di pistola nell’androne di un palazzo - Corriere : Roma, pregiudicato ucciso a colpi di pistola: l’agguato all’alba -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ucciso

Omicidio nella Capitale. Un ragazzo rumeno di 30 anni è statoquesta mattina alle 8.30 nell'androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco, nella zona di Primavalle. Il giovane, con diversi precedenti penali, è stato colpito con tre colpi di arma da ..., Primavalle: freddato a colpi di pistola nell'androne del palazzo . Un 30enne è statostamattina a colpi di pistola in un palazzo un via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle , alla ...Roma, 4 dicembre 2021 – È stato ucciso a colpi di pistola il 30enne trovato senza vita nell'androne di un palazzo in via Francesco Maria Greco, nella periferia romana di Primavalle. Il corpo era ...ROMA - Un uomo di 30 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nell'androne di un palazzo di Roma. Il delitto, riferisce RomaToday, risale a questa mattina: l'allarme è stato dato intorno alle otto ...