Roma-Inter 0-3, nerazzurri non si fermano più (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Inter domina e vince per 3-1 sul campo della Roma nell’anticipo della 16esima giornata. I nerazzurri salgono a 37 punti, ad una lunghezza dal Milan, in piena corsa per lo scudetto. La Roma di Mourinho, alla seconda sconfitta consecutiva e al settimo k.o. nel torneo, rimane a quota 25: la zona Champions è sempre più lontana. Il risultato matura al termine di un match senza storia. L’Inter sfonda al 15? con Calhanoglu, che fa centro direttamente su corner sfruttando l’incertezza di Zaniolo e Rui Patricio: 0-1. Il raddoppio arriva al 24? a coronamento di una splendida azione corale. Dzeko, ex di turno, non sbaglia di sinistro: 0-2. Il sipario sulla gara cala al 38? quando Dumfries piomba sul cross di Bastoni: 0-3 e game over. Il secondo tempo è un’appendice superflua: l’Inter vince e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) L’domina e vince per 3-1 sul campo dellanell’anticipo della 16esima giornata. Isalgono a 37 punti, ad una lunghezza dal Milan, in piena corsa per lo scudetto. Ladi Mourinho, alla seconda sconfitta consecutiva e al settimo k.o. nel torneo, rimane a quota 25: la zona Champions è sempre più lontana. Il risultato matura al termine di un match senza storia. L’sfonda al 15? con Calhanoglu, che fa centro direttamente su corner sfruttando l’incertezza di Zaniolo e Rui Patricio: 0-1. Il raddoppio arriva al 24? a coronamento di una splendida azione corale. Dzeko, ex di turno, non sbaglia di sinistro: 0-2. Il sipario sulla gara cala al 38? quando Dumfries piomba sul cross di Bastoni: 0-3 e game over. Il secondo tempo è un’appendice superflua: l’vince e ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Partita senza storia all'Olimpico ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - FBiasin : L’#Inter supera la #Roma con una facilità disarmante e i gol di quelli che “non erano previsti”. E con l’enorme lav… - faye_hamed : RT @Inter: ??? | INZAGHI 'Ho a disposizione ragazzi straordinari, questo successo ci dà autostima' ?? - bergomifabio : ROMA-INTER 0-3: MA COME GIOCA L’INTER DI SIMONE INZAGHI?! VOTO 10 A TUTTI! -