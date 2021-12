Roberto Parodi, il fratello di Cristina e Benedetta, il ribelle di casa: scelta radicale (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il maschio di casa Parodi è un amante dell’avventura e del giornalismo Se si pensa al cognome Parodi vengono subito in mente le due bellissime giornaliste di famiglia, Cristina la maggiore e la sorella più piccola, Benedetta. Entrambe sotto i riflettori, ammirate e amate dal grande pubblico, le due sorelle che non hanno mai nascosto la forza del loro profondo legame hanno avuto una carriera straordinaria. Da un incarico più propriamente giornalistico, sia Cristina che Benedetta hanno conosciuto una sorta di evoluzione del loro ruolo diventando nel tempo vere e proprie conduttrici e showgirl. Roberto ParodiCristina Parodi è rimasta nel solco della cronaca e dell’informazione a tutto ... Leggi su topicnews (Di sabato 4 dicembre 2021) . Il maschio diè un amante dell’avventura e del giornalismo Se si pensa al cognomevengono subito in mente le due bellissime giornaliste di famiglia,la maggiore e la sorella più piccola,. Entrambe sotto i riflettori, ammirate e amate dal grande pubblico, le due sorelle che non hanno mai nascosto la forza del loro profondo legame hanno avuto una carriera straordinaria. Da un incarico più propriamente giornalistico, siachehanno conosciuto una sorta di evoluzione del loro ruolo diventando nel tempo vere e proprie conduttrici e showgirl.è rimasta nel solco della cronaca e dell’informazione a tutto ...

