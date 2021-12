Pagelle F1 | qualifiche GP Arabia Saudita 2021 | colpo Hamilton | Verstappen esagera

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ledelledel GP di, ventunesimo e penultimo appuntamento del mondiale di F1. Una sessione straordinaria quella andata in scena sul velocissimo tracciato di Jeddah, con diversi colpi di scena. A spuntarla per la pole position è Lewiscon il tempo di 1:27.511 pescato a due minuti dal termine del Q3. Il britannico reagisce, quindi, dopo che nelle FP3 e nelle prime due tranche di qualifica, la Red Bull sembrava avere qualcosa in più. A completare la seconda fila è Valtteri Bottas, mentre Maxè costretto ad aprire la seconda. Il pilota leader della classifica stava infatti compiendo un giro ancora più incredibile di quello diper andare a riprendersi la pole, ma proprio all’ultima curva ha ...

Advertising

sportface2016 : #F1, le pagelle delle qualifiche del #SaudiArabianGP: colpo #Hamilton, #Verstappen esagera -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle qualifiche

Sportface.it

... date, orari tv e circuiti F1 GP Qatar 2021, ledi Losail Sabato 4 dicembre Prove libere 3: 15.00 " 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45): 18.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45) ...Chiude la zona punti Vettel, in gara meno efficace rispetto alle, complice una brutta ... GP Qatar 2021, leAlonso 10 e lode Hamilton 10 Verstappen 8 Stroll 8 Ocon 7,5 Norris 7,5 ..."Mi dispiace per la squadra che dovrà fare un gran lavoro per rimettere a posto la mia macchina e farò di tutto per ripagare il loro sforzo con il miglior risultato possibile".Davanti a lei Boattin (6) spinge meno del solito, essendo ben limitata dalla retroguardia svizzera. Italia femminile: Giuliani 6; Gama 5.5, Linari 6 (82' Simonetti SV), Salvai 6, Lenzini 6.5 (82' Soff ...