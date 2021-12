Omar Confalonieri, la vittima racconta l'incubo: 'Violentata davanti alla mia bimba di un anno' (Di sabato 4 dicembre 2021) Avrebbe drogato una coppia e violentato la moglie di lui, davanti alla figlioletta di nemmeno un anno. Sono durissime le accuse nei confronti di Omar Confalonieri , l'agente immobiliare in carcere ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Avrebbe drogato una coppia e violentato la moglie di lui,figlioletta di nemmeno un. Sono durissime le accuse nei confronti di, l'agente immobiliare in carcere ...

