Napoli | Fabian ha la pubalgia Tempi di recupero lunghi | Ecco quando potrebbe tornare

(Di sabato 4 dicembre 2021)Ruiz ha la, per il centrocampista deldisi allungano,in campo l’anno nuovo.RUIZ: LAALLUNGA IDIIldecimato dagli infortuni. La squadra di Spalletti ha perso l’asse portante, Osimhen, Inisgne, Anguissa,Ruiz e Koulibaly sono fermi ai box per una serie di infortuni più o meno gravi che li terranno fuori dai giochi. Una diagnosi inaspettata arriva proprio suRuiz affetto da una fastidiosa, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport: “Ruiz è alle prese con una complicata ...

Parlando di infortuni non si può fare a meno di menzionare Ildi Spalletti, che mantiene la prima posizione in classifica con il 2 - 2 con il Sassuolo, ma perde Koulibaly,e il capitano ...Luciano Spalletti ha abolito la parola alibi dal suo vocabolario anche se l'emergenza delin vista dell' Atalanta è conclamata: mancheranno Osimhen , Anguissa , Koulibaly , Insigne ,e ...Fabian Ruiz ha la pubalgia, per il centrocampista del Napoli i tempi di recupero si allungano, potrebbe tornare in campo l'anno nuovo.Il big match tra Napoli e Atalanta è il match di cartello del weekend di Serie A. Al Diego Armando Maradona ci sono in palio punti pesanti per l’alta classifica: le probabili formazioni. Ultimi aggio ...