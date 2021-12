Morgan a Ballando del 4 dicembre 2021 video e gallery

(Di sabato 4 dicembre 2021) Nel corso dell’ottava puntata dicon le Stelledi stasera, 4, in onda su Rai1, abbiamo rivisto anche la coppia formata dal cantante e artista, vero nome Marco Castoldi, e dall’amata ballerina Alessandra Tripoli. La coppia ha ballato un Cha Cha sulle note del celeberrimo brano Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Staserasi è vestito da Piccolo Principe e ha cantato l’inizio e la fine del brano, rimanendo anche con un po’ di fiato. Bene come al solito. La performance è stata ...

