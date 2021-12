Milan - Salernitana 2-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di sabato 4 dicembre 2021) La 16a giornata di Serie A inizia con Milan-Salernitana, allo stadio San Siro. Partono forte i rossoneri che al 6’ sono già in vantaggio grazie all’affondo di Leao che salta due uomini e serve Kessie che col sinistro... Leggi su today (Di sabato 4 dicembre 2021) La 16a giornata di Serie A inizia con, allo stadio San Siro. Partono forte i rossoneri che al 6’ sono già in vantaggio grazie all’affondo di Leao che salta due uomini e serve Kessie che col sinistro...

AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - SkySport : #MilanSalernitana, rossoneri in campo con una maglia per Kjaer #SkySport - Gazzetta_it : Il Milan fa festa a San Siro: Salernitana annullata e primato solitario (per ora) - notizie_milan : Salernitana, Colantuono: “Non mi piaciuto il nostro approccio” -