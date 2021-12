Milan, primo in classifica in solitaria dopo dieci mesi dall’ultima volta | News (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ incredibile come un percorso possa cambiare di settimana in settimana. Sei giorni fa il Milan perdeva malamente tra le mura di casa contro il Sassuolo, scivolando a -3 dal Napoli capolista. Oggi, invece, lo stesso Milan si trova a +2... Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) E’ incredibile come un percorso possa cambiare di settimana in settimana. Sei giorni fa ilperdeva malamente tra le mura di casa contro il Sassuolo, scivolando a -3 dal Napoli capolista. Oggi, invece, lo stessosi trova a +2...

Ultime Notizie dalla rete : Milan primo Serie A: Napoli - Atalanta 2 - 3 ... un risultato che lascia il Milan solo in vetta con una lunghezza sull'Inter, due sugli azzurri e quattro sugli stessi bergamaschi. Un gol di Malinovsky ha aperto le marcature al 7' del primo tempo e ...

Atalanta, Gasperini: 'Scudetto? Mai stati primi, ma non ci tiriamo indietro' L'Inter è stata prima, il Milan primo, il Napoli anche. Al massimo siamo stati secondi, l'anno scorso. Quando saremo primi getterò il velo. Noi non ci siamo mai stati, primi in classifica: non ci ...

Milan, primo in classifica in solitaria dopo dieci mesi dall’ultima volta | News Pianeta Milan OTD - Milan-Brescia 3-0: la prima rete di Boateng in rossonero Esattamente 11 anni fa, in un Milan-Brescia di campionato terminato 3-0 si registra la prima rete di un ex rossonero: nel match con le rondinelle, infatti, Kevin Prince-Boateng trovò il ...

Gasperini pronto per lo scudetto? La notte dei sogni per Gian Piero Gasperini, alla quinta vittoria di fila dopo il successo di Napoli con un’Atalanta che ora sogna anche la corsa al primo posto per lo scudetto: «Ho ...

