Milan, Kjaer operato: ecco quanto dovrà stare fuori (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella giornata di ieri Kjaer ha subito l’intervento al ginocchio; operazione ben riuscita con il danese che dovrà stare fermo a lungo. Kjaer (Getty Images)Il turno infrasettimanale di Serie A ha visto il riscatto della Juventus; i bianconeri, dopo il passo falso con l’Atalanta, hanno vinto a Salerno una partita fondamentale in ottica quarto posto. Per quanto riguarda i discorsi di titolo, bene l’Inter contro lo Spezia mentre il Napoli si è fatto rimontare in casa di un Sassuolo che continua ad esaltarsi contro le grandi del campionato. Un punto in meno dei partenopei e uno in più dei nerazzurri: questa la situazione del Milan. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, sono tornati al successo in una sfida carica di emozioni contro il Genoa di Shevchenko. Il tre a zero con cui ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella giornata di ieriha subito l’intervento al ginocchio; operazione ben riuscita con il danese chefermo a lungo.(Getty Images)Il turno infrasettimanale di Serie A ha visto il riscatto della Juventus; i bianconeri, dopo il passo falso con l’Atalanta, hanno vinto a Salerno una partita fondamentale in ottica quarto posto. Perriguarda i discorsi di titolo, bene l’Inter contro lo Spezia mentre il Napoli si è fatto rimontare in casa di un Sassuolo che continua ad esaltarsi contro le grandi del campionato. Un punto in meno dei partenopei e uno in più dei nerazzurri: questa la situazione del. I rossoneri, dopo due sconfitte consecutive, sono tornati al successo in una sfida carica di emozioni contro il Genoa di Shevchenko. Il tre a zero con cui ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che nella giornata odierna, Simon #Kjær è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro… - pisto_gol : Simon #Kjaer ha fatto cose che noi umani non possiamo fare: ha reso solida la difesa del Milan, e salvato la vita a… - AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - kT_Milano1899 : RT @kT_Milano1899: PER TE, OGNI SINGOLA VITTORIA. #Milan #ACMilan @acmilan @simonkjaer1989 #Kjaer - saud76812082 : RT @MilanNewsit: Milan, Kessie: 'Dedico la vittoria ed il gol a Simon Kjaer' -