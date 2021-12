Love is in the air, spoiler turchi: Eda e Serkan costretti a convivere (Di sabato 4 dicembre 2021) Macchinazioni ed intrighi caratterizzeranno le prossime puntate di Love is in the air, come preannunciano gli spoiler turchi. In particolare, dopo aver saputo che Kiraz è figlia di Serkan e che Eda lo ha nascosto al ragazzo per ben cinque anni, Aydan si impegnerà affinché la bambina venga tolta alla madre e si batterà per ottenere l'affidamento esclusivo. La signora Bolat, infatti, non riterrà la Yildiz una madre idonea e ricorrerà ad un inganno per intraprendere questo percorso. Serkan, dal canto suo, sarà contrario all'idea di Aydan, ma lei non demorderà e farà firmare al figlio la richiesta destinata al giudice con un escamotage. In seguito, mentre Serkan capirà di essere ancora innamorato di Eda e farà di tutto per riavvicinarsi a lei, sua madre comincerà a cercare false ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 dicembre 2021) Macchinazioni ed intrighi caratterizzeranno le prossime puntate diis in the air, come preannunciano gli. In particolare, dopo aver saputo che Kiraz è figlia die che Eda lo ha nascosto al ragazzo per ben cinque anni, Aydan si impegnerà affinché la bambina venga tolta alla madre e si batterà per ottenere l'affidamento esclusivo. La signora Bolat, infatti, non riterrà la Yildiz una madre idonea e ricorrerà ad un inganno per intraprendere questo percorso., dal canto suo, sarà contrario all'idea di Aydan, ma lei non demorderà e farà firmare al figlio la richiesta destinata al giudice con un escamotage. In seguito, mentrecapirà di essere ancora innamorato di Eda e farà di tutto per riavvicinarsi a lei, sua madre comincerà a cercare false ...

