LIVE – Sci alpino | discesa libera femminile sabato Lake Louise 2021 in DIRETTA

La DIRETTA testuale della discesa libera femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Appuntamento sulle piste canadesi questa sera, a partire dalle ore 20.30 italiane, per la seconda gara di questa seconda tappa nordamericana.

